Allarma a Olgiate: il Controllo del vicinato segnala la presenza di una ladra che, con la scusa di chiedere informazioni, abbraccia le persone e poi le deruba.

Allarme a Olgiate: attenti alla ladra che abbraccia

Il primo episodio risale a qualche giorno fa, avvenuto nei pressi del palazzo del Sole, in via Parini. Con la scusa di chiedere un’informazione, infatti, la donna, a quanto risulta con accento straniero, si è avvicinata ad una cittadina. A quel punto è scattata la trappola: fingendo di avere necessità di indicazioni per capire come raggiungere una strada, la sconosciuta ha poi abbracciato l’anziana. Al rientro a casa l’amara scoperta: mancava una catenina d’oro che era al collo.

