Allarme dei vicini: uomo trovato in casa senza vita

Nella mattinata di oggi, lunedì 27 novembre, gli agenti del Comando di Polizia locale sono stati allertati da alcuni residenti in via Matteotti a Cantù: la loro preoccupazione riguardava un vicino che non si faceva vedere ormai da qualche giorno.

Uomo trovato in casa senza vita

Attorno alle 10.15 circa si sono presentati sul posto gli agenti, i quali hanno constatato che, vivendo da solo, in effetti l'inquilino non rispondeva né al citofono, né al telefono. Con l'intervento dei Vigili del fuoco gli agenti hanno avuto modo di entrare nell'abitazione e constatare, con l’ausilio del medico, che la persona, un uomo sulla sessantina, era deceduta per cause neutrali.