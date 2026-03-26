Allarme forte vento: registrata una raffica di quasi 130 chilometri orari

Forte vento nel comasco: a Canzo registrata una raffica di quasi 130 chilometri orari. I dati comunicati da Arpa Lombardia.

Forte vento a Canzo

Il vento forte preannunciato dalle previsioni diffuse da Arpa Lombardia è arrivato e il picco si è registrato a Canzo, dove i sensori dell’agenzia hanno registrato una raffica di 129.6 chilometri orari. L’ingresso di un fronte freddo sulla Lombardia nella serata di mercoledì 25 marzo ha causato l’innesco di un episodio di ventilazione certamente intensa sulla Lombardia, ma non al di fuori di ciò che sono i tipici fenomeni che si verificano in regione. Tra i valori più significativi c’è appunto quello registrato a Canzo. Massima raffica nelle 24 ore: velocità media su 10 minuti 58.7 chilometri orari, raffiche fino a 129.6 chilometri orari.

I dati

In riferimento a Canzo, la massima velocità sui 10 minuti è stata toccata alle 23 di mercoledì sera, mentre la raffica più intensa alle 8.50 di oggi, giovedì 26 marzo. In entrambi i casi la direzione del vento è stata NW (proveniente da Nord-Ovest). A mezzogiorno del 30 dicembre 2018 si sono toccati gli 88.6 chilometri orari di velocità media nei 10 minuti, la massima raffica mai registrata a Canzo è di 139.7 chilometri orari del 25 marzo 2019. Quello attuale, per quanto poco consueto, non riveste carattere di eccezionalità. Un vento medio su 10 minuti di 88.6 chilometri orari è classificata come tempesta nella scala Beafort (grado 10 di 12). Tali valori non sono comparabili con nessuno di quelli classificati nella scala Saffir Simpson legata alla classificazione dei cicloni tropicali, i fenomeni con i venti medi maggiori esistenti a livello del suolo.