Allarme furti: ladri in azione in un'abitazione

Allarme furti e cittadini messi in guardia a Olgiate Comasco.

Allarme furti: una casa presa di mira in via Fratelli Rosselli

Da qualche settimana l'attenzione del Controllo del vicinato è ancora più alta, per via di alcuni episodi di intrusioni e tentati furti. L'ultimo risale alla serata di martedì, è accaduto in via Fratelli Rosselli. Presa di mira un'abitazione, nel momento in cui i proprietari non erano presenti. Rotta una finestra, i soliti ignoti si sono introdotti nella casa, cercando denaro e preziosi.

Massima allerta contro ladri e truffatori

Nelle ultime settimane si sono verificati non solo a furti e tentati tali ma anche tentate truffe. La scorsa settimana il caso più clamoroso, con i ladri in zione ai danni di una famiglia di Rongio, rubando anche i risparmi nei salvadanai per i nipoti. Da qui l'appello, anche del sindaco Simone Moretti, a tenere gli occhi aperti, facendo leva sulle buone pratiche veicolate dal Controllo del vicinato.

L'appello del Controllo del vicinato

Per stringere le maglie della prevenzione, i consiglio del Controllo del vicinato sono sempre attuali. Di più. raggiunta la quota di mille iscritti, ora l'obiettivo delle "sentinelle" è quello di ampliare ulteriormente la rete che tiene connessi tanti residenti, così da mettere tempestivamente sull'attenti in caso di movimenti sospetti o furti avvenuti, reiterando il primo e fondamentale suggerimento: contattare immediatamente il 112 perché ogni segnalazione può rivelarsi preziosa.