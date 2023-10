Allarme furti nell'Olgiatese: raffiche a Lurate Caccivio e Villa Guardia

Allarme furti nell'Olgiatese: con l'accorciarsi delle giornate, le ore buie del tardo pomeriggio iniziano a essere occasioni ghiotte per i malviventi che lentamente, ma non troppo, stanno tornando alla carica per mettere a segno sempre più colpi. Nell'ultima settimana diversi casi di furti o tentativi sono emersi nell'Olgiatese, soprattutto con i casi di Lurate Caccivio e di Villa Guardia.

L'episodio di Lurate Caccivio

A tu per tu con i ladri: paura in un’abitazione in via Raffaello Sanzio.

Hanno forzato la porta della cantina e, senza essere visti, sono saliti al piano terra mentre i proprietari erano intenti a guardare la televisione. Dopodiché si sono diretti in camera e, scoperti, si sono barricati nella stanza prima di fuggire a gambe levate. Momenti di tensione nella prima serata di lunedì quando ignoti hanno effettuato un’incursione in un’abitazione indipendente dove vive Liliana Fratus, presidente dell’associazione "Encuentro", insieme al marito.

"Erano circa le 20.40 e, dopo aver cenato, mio marito si è messo a seguire il telegiornale in tinello con la porta chiusa - racconta Fratus - Io, invece, mi sono seduta sul divano del soggiorno per guardare un telefilm".

Tutto nella norma, fino ai primi rumori sospetti...

Ladri anche a Villa Guardia

Ogni anno, in questo periodo, con il buio che cala già nel tardo pomeriggio, i topi d’appartamento provano a portare a segno colpi. E proprio nei giorni scorsi alcune segnalazioni di furti compiuti o tentati, come avvenuto in via Leopardi.

"Sono uscita di casa alle 18.30 circa e quando sono rientrata un’ora più tardi, inizialmente non mi sono accorta del danno - racconta Francesca Pesce, 26 anni - Presumo, dunque, che il ladro abbia provato a entrare in quel frangente. Mi ha rotto il vetro della finestra del bagno che si affaccia sul giardino e penso che con lo stesso attrezzo abbia provato a forzare il serramento..."

