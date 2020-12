Si è presentato fingendo di essere il nuovo parroco di Olgiate, chiedendo soldi per fantomatiche opere di bene, ma il trucco non ha funzionato.

Allarme truffa a Olgiate: falso prete chiede offerte

L’allarme è scattato nei giorni scorsi, portato in evidenza nella giornata di ieri, venerdì 4 dicembre, dal sindaco Simone Moretti. “Sono stato contattato dalla parrocchia – racconta il primo cittadino – Mi è stato spiegato che una commerciante aveva segnalato un caso cui prestare attenzione: una persona entrata in negozio si è presentata dicendo di essere il nuovo prete di Olgiate e ha chiesto offerte. Chiediamo di fare attenzione e anche la parrocchia ha sottolineato l’importanza di ribadire che i sacerdoti non girano per negozi o case chiedendo denaro”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 5 dicembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui