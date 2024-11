Allarme violenza tra i minori, il Consorzio Servizi Sociali mette in campo nuove azioni preventive

Non stare con le mani in mano, rispondere tempestivamente al campanello d’allarme che arriva dai recenti episodi di cronaca a livello nazionale e provinciale che hanno visto coinvolti giovani e persino minorenni in fatti di violenza: a Olgiate Comasco il Consorzio Servizi Sociali mette in campo nuovi sforzi.

La riflessione

Il Consorzio ha riunito i sindaci dell’Olgiatese per riflettere su una tendenza che, purtroppo, interessa anche il territorio locale. Il direttore Andrea Catelli ha fatto riferimento a un malessere emergente tra i giovanissimi, evidentemente dopo gli anni della pandemia. Da qui l’invito a unire le forze, impegnando risorse per sensibilizzare, coinvolgere ragazze e ragazzi e prevenire comportamenti violenti.

Sindaci allineati

Come puntualizzato dal sindaco Simone Moretti, presidente dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, il disagio merita massima attenzione. “E’ la sfida del nuovo Piano di zona, il malessere tra i giovani e addirittura i minorenni lo stiamo vedendo. Serve un’attenzione particolare per sensibilizzare ed evitare di arrivare a episodi come quelli in cui la violenza lascia senza parole”.

Stop alla violenza sulle donne

Un tema specifico vedrà la messa in campo di un progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. C’è molto da fare, al riguardo, e il Consorzio Servizi Sociali non intende perdere tempo.