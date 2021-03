Allerta arancione della Protezione Civile: forti raffiche di vento nel pomeriggio

Oggi pomeriggio, martedì 16 marzo 2021, previste raffiche di vento: allerta arancione della Protezione Civile.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione, parliamo quindi di criticità moderata, a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 16 marzo, per vento forte. I sindaci che hanno diffuso il messaggio hanno invitato i cittadini a prestare attenzione, soprattutto in prossimità di alberi. L’allerta è stata pubblicata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia:

Una vasta area depressionaria interessa attualmente l’Italia, mentre una robusta struttura di alta pressione è in formazione sull’Europa occidentale e si espanderà progressivamente sul continente Europeo – si legge nella nota –, spostando verso est la saccatura. In tale contesto, oggi si attiverà un flusso via via più teso in quota dai quadranti settentrionali che investirà prevalentemente i settori occidentali della regione”.