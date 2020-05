Allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Lombardia: è in arrivo forte pioggia

La Protezione Civile ha attivato l’allerta arancione per rischio idrogeologico tra la serata di oggi, domenica 10 maggio, e la giornata di lunedì, 11 maggio 2020. In particolare sul Lario e sulle prealpi occidentali è alta l’attenzione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali forti.

Allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Lombardia

Sulla Lombardia sta arrivando un vortice depressionario proveniente dal Golfo del Leone, il quale provocherà una fase di tempo marcatamente perturbato su tutta la regione e con particolare riferimento ai rilievi alpini e prealpini.

Nel dettaglio, tra la serata di oggi, 10 maggio, e la notte di domani, 11 maggio, prime precipitazioni in veloce traslazione da sud verso i rilievi alpini/prealpini, anche a carattere temporalesco e persistenti durante il giorno sui settori alpini e prealpini. In pianura fenomeni più discontinui e ovunque possibili, seppur con crescente probabilità di temporali forti dalla mattina di domani 11 maggio con maggiore riferimento ai settori di alta e media pianura.

Nelle 24 ore sono attesi mediamente 40-70 mm sui settori occidentali alpini e su gran parte dei settori prealpini, tra 20-40 mm sui settori di media e alta pianura. L’allerta della Protezione Civile sottolinea che, a causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili cumulate superiori, con locali cumulate di pioggia fino a 80-120 mm sui rilievi, in particolare sui settori centro-occidentali. Progressivamente in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni.

La ventilazione è prevista in rinforzo su tutta la regione: da est sulla pianura già nella notte (a carattere temporaneo), con raffiche generalmente possibili sino a 40-60 km/h, da sud sui rilievi con raffiche fino a 70 km/h in quota. Si evidenzia in misura maggiore il rinforzo di venti meridionali sul pavese e in particolar modo sull’Appennino, con raffiche possibili in quota sino a 70-90 km/ h, al più sino a 60-70 km/h le raffiche sulla pianura. Raffiche oltre i 50 km/h saranno probabili per ventilazione da sud-est sui settori prealpini centro-occidentali esposti alla pianura in mattinata.