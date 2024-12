Allerta contro i furti dopo un’altra tentata intrusione

Resta alta l’allerta contro i furti a Olgiate Comasco, dopo un un’altra tentata intrusione in un’abitazione.

Allarme furti

È dal Controllo del vicinato che arriva un’ulteriore segnalazione, dando evidenza a un tentativo di furto avvenuto l’altra sera in viale Trieste. L’obiettivo, fortunatamente, non è stato raggiunto dai ladri, ma si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo quello segnalato in via della Resistenza.

Luci accese e collaborazione tra vicini

L’ennesimo invito delle sentinelle del Cdv è a prestare massima attenzione, a partire da illuminare più possibile le zone esterne alle abitazioni. Poi, sensibilizzazione costante per aiutarsi tra vicini, tenendo gli occhi aperti e segnalando qualsiasi movimento sospetto.

Fondamentale segnalare al 112

La raccomandazione sempre utile: contattare il 112 per segnalare ogni furto e ogni tentativo di intrusione nelle case. La collaborazione con i Carabinieri è fondamentale, come puntualizza sempre il Controllo del vicinato.