Allerta furti: colpo da 25mila euro al "Muraglia"

Criminalità scatenata: furto da 25mila euro al negozio di cicli e moto "Muraglia" di Lurago Marinone e non solo.

Allerta furti nell'Olgiatese

I malviventi si sono accaniti sul paese compiendo un clamoroso furto da 25.000 euro al negozio di cicli e moto «Muraglia», la storica attività che si affaccia su via Risorgimento, a fianco la chiesa. Effrazione armati di mazza e relativo furto anche al «Birrificio Italiano» (ora «Il Birri», sito a pochi metri dal negozio di cicli) e alla lavanderia Lavadora, in via Litta Rusca, a nemmeno 100 metri dalle altre due. Nell’attività della famiglia Muraglia l’incursione si è consumata nella tarda serata di mercoledì primo novembre.

Da aggiungere al bollettino pure un’incursione a casa dell’ex sindaco Alessandro Vesco e una truffa in via Amuzio. Malviventi in casa anche dell’ex primo cittadino di Gironico, Antonio Della Bosca.

