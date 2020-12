Allerta meteo e piano neve, ecco i suggerimenti del Comune

Allerta meteo in previsione della nevicata che dovrebbe interessare il territorio di Olgiate Comasco dalla serata di oggi, domenica 27 dicembre e nella giornata di lunedì 28 dicembre.

Allerta meteo

Comune e sindaco hanno divulgato le linee guida del Piano neve, sottolineando anche raccomandazioni ai cittadini: se da una parte viene ribadita l’organizzazione per salature e spalature (a partire da uno strato di almeno 5 centimetri di neve), dall’altra viene puntualizzata l’importanza della collaborazione di ogni cittadino, in primis per lo sgombero della neve davanti all’ingresso delle proprie abitazioni e delle attività commerciali, chiedendo anche di dare una mano agli anziani soli.

Segnalare eventuali criticità

Veicolando le linee guida, c’è spazio anche per ricordare come segnalare eventuali situazioni critiche: il rimando è al sito internet del Comune di Olgiate Comasco, specificando di rivolgersi ai dipendenti comunali dell’Area Lavori pubblici-Manutenzioni (031-994645), alla Polizia locale (031-996311 e 348-2339390). Proprio al riguardo delle segnalazioni, subito si registra qualche stoccata dal fronte della minoranza, facendo riferimento al fatto che nella precedente nevicata le segnalazioni non erano state granché gradite. Inoltre, tra i dipendenti comunali indicati sul sito è presente anche il nominativo di chi, in realtà, è da tempo in pensione.