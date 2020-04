La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha emesso una allerta meteo gialla per rischio temporali forti nelle zone di Lecco, Como e Bergamo.

Allerta meteo gialla per rischio temporali forti

Per il pomeriggio/sera di oggi, giovedì 30 aprile 2020, si prevede il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sulle zone prealpine e localmente su pianure prospicienti. I fenomeni più intensi si esauriranno entro la giornata odierna; sulle zone orientali qualche debole precipitazione residua potrebbe persistere sino alle primissime ore di domani, venerdì 01/05. Nuove deboli precipitazioni sparse sono attese nel pomeriggio e in serata di domani 01/05 su zone prealpine e alpine.

Si evidenzia che per il pomeriggio/sera di oggi, nonostante non si prevedano cumulate di pioggia areali significative sul territorio, non si escludono isolati fenomeni intensi (a carattere di rovescio e temporale) e possibili locali accumuli in corrispondenza di questi fenomeni anche di 40-60 mm in poche ore. La probabilità maggiore di fenomeni più intensi e diffusi sarà sulla fascia prealpinia centro-orientale, ma fenomeni temporaleschi saranno possibili su tutta la fascia prealpina e di pianura prospiciente. Possibili raffiche di vento oltre i 70 km/h su appennino pavese.