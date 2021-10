Allerta meteo nel Comasco con codice rosso

L'avviso

Una nuova ondata di maltempo

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia ha diramato l’allerta meteo con codice rosso per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico sul nostro territorio, considerando che è già stato colpito da smottamenti e frane, come quella di Blevio della scorsa settimana. Una nuova ondata di maltempo.

Allerta meteo con codice rosso nel Comasco

E’ prevista una sensibile peggioramento dal tardo pomeriggio di oggi e in serata sul settore occidentale con rovesci temporaleschi. Vento in rinforzo con possibili raffiche attorno o superiori a 70 - 90 Km/h. Condizioni instabili anche nella giornata di domani. Si raccomanda di consultare le previsioni meteo prima di uscire di casa, ricordando che i temporali sono fenomeni meteorologici di difficile localizzazione.

Per emergenze contattare il 112 (Numero Unico Emergenze)

Per emergenze di Pronto Intervento di Polizia Locale nel Comune di Como contattare la Centrale Operativa allo 031.265555 (h 24)

Per segnalare evento significativo alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile contattare l’800 061 160 oppure scrivere a cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it