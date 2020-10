Allerta meteo per rischio idrogeologico e vento forte nel Comasco

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta meteo, ovvero un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) per rischio idrogeologico e vento forte fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 23 ottobre, nelle province di Bergamo, Lecco e Como.

Allerta meteo per rischio idrogeologico e vento forte nel Lecchese

La Lombardia è interessata da un flusso di correnti umide che precedono l’arrivo di un’area di bassa pressione dalla Penisola Iberica.

Per la giornata di oggi, previste precipitazioni tra metà mattina e primo pomeriggio in rapida diffusione da ovest a est. Dal tardo pomeriggio tendenti gradualmente ad attenuarsi e in parte esaurirsi su Appennino e pianura centro-occidentale; diffuse invece ancora fino a sera su fascia alpina e prealpina, sparse su pianura centroorientale. I quantitativi maggiori sono attesi su fascia alpina e prealpina, dove gli accumuli mediamente attesi sono compresi tra 20-50 mm/24h, salvo sui settori Retici centro-occidentali, in particolare Nordovest accumuli tra 30 e 70 mm/24h. Su Pianura e Appennino quantitativi mediamente inferiori. Le precipitazioni potranno assumere anche in parte carattere di rovescio. Neve oltre 2400 metri circa.

Vento nei bassi strati in prevalenza debole da est, in quota dai quadranti meridionali, in particolare tra 700 e 1500 metri circa tra mattina e pomeriggio velocità medie orarie mediamente tra 15 e 30 km/h (raffiche fino a 60 km/h circa), velocità medie orarie più elevate oltre 1500 metri. Ventilazione in generale attenuazione verso sera.