La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di livello ordinario (codice giallo: attenzione) per rischio temporali forti dalle 10 di oggi, domenica 20 giugno alle 2 di lunedì 21 giugno 2021, nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Bergamo, Como e Lecco).

Allerta meteo per rischio temporali forti

Oggi, domenica l'Europa Occidentale è interessata da un intenso flusso di correnti sudoccidentali, umido e instabile, all'interno del quale potranno svilupparsi fenomeni temporaleschi di forte intensità. "Seppure i fenomeni più diffusi e intensi siano attesi sul versante estero delle Alpi, su Francia e Svizzera, vi è una moderata probabilità che si attivino i temporali anche sul versante italiano - si legge nel bollettino della Protezione civile - Sulla Lombardia le condizioni saranno favorevoli anche a qualche fenomeno di forte intensità"

In particolare: "Fino al mattino rovesci e temporali solo occasionali sulle aree montane alpine e prealpine; nel pomeriggio probabilità in aumento con possibile attivazione di una prima fase di temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, in sviluppo anche sulla Pianura ma con fenomeni più isolati e in progressione da Ovest verso Est; in serata possibile attivazione di una seconda fase principalmente sulle zone prealpine e sulle aree di Alta Pianura adiacenti".

Fenomeni in temporaneo esaurimento nelle prime ore dopo la mezzanotte. Vento in rinforzo dal pomeriggio sulla Pianura occidentale e in montagna, specie su creste e valichi alpini e sull'Appennino.

Previsioni meteorologiche