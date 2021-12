in edicola

Grossa novità per il benessere di bambini e ragazzi in collaborazione tra Erba e il Sant’Ambrogio.

Con il progetto "Zero-17" i Fatebenefratelli lanciano un servizio per la salute mentale dei minori.

All'ospedale Fatebenefratelli un servizio per la salute mentale dei minori

La pandemia ha avuto pesanti ricadute psicologiche sui bambini e sui ragazzi. Privati dei loro spazi educativi e scolastici, così come di quelli ricreativi e sportivi, i minori hanno evidenziato disorientamento e fatica, senza trovare alcuna accoglienza o risposta territoriale. E’ per questo che nasce «Zero-17».

"Si tratta di una presa in carico fin dai primi giorni di vita, con l’obiettivo e nell’ottica di leggere in tempo e agire al momento giusto sui bisogni di salute mentale, neurologica o scolastica dei bambini", sottolineano i Fatebenefratelli, che lanciano questo servizio in collaborazione tra il Centro Sant’Ambrogio di Cernusco sul Naviglio e l’ospedale Sacra Famiglia di Erba.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da venerdì 24 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui