In Emilia Romagna, dopo le alluvioni dei giorni scorsi e la richiesta della Protezione Civile di dichiarare lo stato d'emergenza, stanno arrivando aiuti da tutta Italia, anche dal Comasco.

Alluvioni in Emilia: anche i Vigili del fuoco comaschi portano il loro aiuto

Già ieri raccontavamo della spedizione del Soccorso Alpino Lombardo che ha coinvolto anche la delegazione XIX Lariana, ma non sono gli unici ad essere partiti per portare il loro aiuto alla popolazione colpita dalle frane e dagli allagamenti. Infatti, anche i Vigili del fuoco lombardi e comaschi sono partiti per prestare soccorso a chiunque ne avesse bisogno.

Sono 70 in totale i pompieri della Lombardia in Emilia, con ben 40 mezzi, che stanno operando nelle province di Forlì, Ravenna e Bologna in supporto ai colleghi in relazione alle avverse condizioni meteo che interessano l'Emilia Romagna.