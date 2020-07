Alta Valle devastata dal maltempo: la Statale 38 rimane chiusa

Frane e smottamenti sono stati causati dai forti temporali della scorsa notte in varie parti della Lombardia, con fenomeni di forte intensità in alta Valtellina dove ci sono stati anche degli sfollati. A riportarlo è Primalavaltellina.it.

Danni e viabilità interrotta

In provincia di Sondrio, a causa del maltempo sono state interrotte anche la Strada statale dello Stelvio, nel tratto che da Bormio sale verso il passo e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola, quest’ultima è stata riaperta in mattinata grazie all’intervento tempestivo degli operai che ha liberato la carreggiata dai detriti. Nel Piccolo Tibet inoltre sono molti i garage invasi dall’acqua e dal fango che in queste ore gli abitanti stanno provvedendo a rendere di nuovo agibili. A Bormio il campo da golf è rimasto gravemente danneggiato per l’esondazione di un torrente LEGGI QUI. Inoltre rimane interrotta anche la Strada provinciale 29 del Gavia che di fatto segna il confine tra le province di Brescia e Sondrio.

Intervento della Regione

Nel tentativo di ripristinare al più presto la viabilità nei tratti interessati sono presenti i tecnici dei due Utr (Uffici territoriali regionali) e gli uomini del pronto intervento della Protezione civile. “Il sopralluogo già in corso – ha spiegato l’assessore regionale Foroni – valuterà i danni e le modalità di pronto intervento per il ripristino della sicurezza del territorio e della popolazione. Regione Lombardia monitora con attenzione la situazione e le opere di somma urgenza che saranno finanziate integralmente per garantire il ritorno alla normalità in tempi brevi”.