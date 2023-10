Altro blitz nei boschi di Bregnano: denunciato uno spacciatore

Secondo blitz nei boschi di Bregnano in pochi giorni. Il primo aveva portato alla denunciato di un giovane di origini straniere per spaccio, il secondo è stato analogo.

Altro blitz nei boschi di Bregnano: 23enne trovato con droga e contanti

Proseguono incessanti i controlli dei carabinieri della Compagnia di Cantù e degli Squadroni Carabinieri Cacciatori, ottenendo giornalmente successi che confermano l’impegno dell’Arma nella lotta allo spaccio di stupefacenti nei boschi e nel controllo del territorio. I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, hanno proseguito le attività di contrasto in una zona boschiva compresa nel Comune di Bregnano - Frazione Puginate, svolto con il supporto dei Carabinieri Cacciatori "Calabria", denunciando in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 23enne straniero, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato.

Il 23enne, come successo il 19 ottobre nel corso di un’altra attività, veniva sorpreso dai militari nei pressi di un “bivacco della droga”, dove veniva fermato, identificato e perquisito, trovandolo in possesso di 4 telefoni cellulari, 0,74 grammi di cocaina e 465 euro. Nel “bivacco della droga”, geolocalizzato e smantellato, veniva rinvenuto del materiale per il confezionamento ed il taglio della droga, oltre a viveri e coperte.

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la medesima intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.