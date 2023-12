Alunni della scuola dell'infanzia in visita all'ufficio postale

I bambini della scuola dell’infanzia "Comolli" protagonisti di una iniziativa speciale, organizzata all’ufficio postale di Cagno.

Babbo Natale, gli alunni e le letterine

Gli scolaretti si sono recati all’ufficio postale di piazza Italia, nella mattinata di lunedì 11 dicembre, per scoprire come i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio possono aiutare Babbo Natale a ricevere le loro letterine. Con l’occasione è stato raccontato loro come l’arte della scrittura e del disegno, sia in grado di veicolare messaggi di condivisione e di scambio, di pace, anche attraverso un gesto molto semplice come quello di scrivere una cartolina.

Il percorso delle lettere

I bambini sono stati accompagnati dalla loro maestra e hanno avuto modo di scoprire e comprendere il percorso che una lettera compie verso le destinazioni finali, una volta imbucata nella cassetta rossa. “I bambini si sono mostrati molto interessati. Mi ha colpito la loro curiosità e la loro voglia di capire come funziona il mondo postale - racconta Salvatore Truglio, direttore dell’ufficio postale - Questo

mi ha dato lo spunto per ricordare ai bambini l’importanza che riveste Poste Italiane, anche in questi tempi difficili, per poter entrare in contatto con il mondo esterno, con un semplice gesto di condivisione che diventa ancora più importante con le festività che si stanno avvicinando”.

La disponibilità

Attraverso l'iniziativa in sinergia con la scuola dell'infanzia del paese, Poste Italiane ha sottolineato la presenza sul territorio come un punto di riferimento all’interno della comunità. Una proposta piaciuta al plesso di Cagno e ai suoi piccoli alunni in visita all'ufficio postale.