Alunni e docenti si fermano per Sofia Prosperi e tutte le vittime della tragedia a Crans-Montana

Non solo un minuto di silenzio ma anche una riflessione su ciò che è accaduto e sulle responsabilità di chi doveva garantire sicurezza.

Un minuto di silenzio, un momento di riflessione di alunni e docenti in tutte le scuole primarie e alla scuola media di Olgiate Comasco in memoria delle vittime della tragedia a Crans-Montana.

Il ricordo

In particolare, il ricordo della giovanissima Sofia Prosperi, che due anni fa aveva sostenuto gli esami di terza media alla scuola “Michelangelo Buonarroti” di Olgiate Comasco. Dove la preside, osservando il minuto di silenzio proposto dal ministro dell’Istruzione, ha chiesto ai docenti di contestualizzarlo in base all’età degli alunni dei vari plessi.

“Siamo scioccati”

Proprio la dirigente Annamaria Bertoni ha sottolineato lo stato d’animo personale e degli insegnanti dopo la tragedia accaduta in Svizzera. “Siamo scioccati, tutti quei ragazzi e quelle ragazze deceduti…”.

La riflessione

Dalla preside anche l’invito a riflettere sulle responsabilità del terribile rogo. Un invito che chiama in causa le responsabilità di chi doveva garantire sicurezza. Sul Giornale di Olgiate in edicola da questa mattina l’ampio servizio sulla tragedia di Crans-Montana.