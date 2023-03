Alunni in Municipio a lezione dal sindaco

Lezione speciale in Municipio per gli alunni della scuola elementare.

A lezione dal sindaco Fabio Chindamo

Questa mattina, giovedì 30 marzo, 25 alunni della seconda elementare hanno fatto visita al sindaco Fabio Chindamo, in Municipio, per una mattinata diversa dal solito. Hanno visitato il Comune divisi in due gruppi. Il primo ha svolto un'attività con il primo cittadino, mentre il secondo ha incontrato gli agenti della Polizia locale della Bassa Piana Comasca e la Protezione civile. "Hanno potuto vedere i vecchi atti di nascita - racconta Chindamo - e hanno visto anche il loro atto di nascita. Dopodiché, tour tra gli uffici e sosta nell'ufficio del sindaco e in sala Giunta". Infine, approfondimento sui simboli più importanti come la fascia tricolore e il gonfalone.