Alzate, alla biblioteca “Alciato” arrivano i libri per ipovedenti

Anche la biblioteca «Alciato» di Alzate Brianza aderisce al progetto «Leggere bene, leggere tutti»: arriva una sezione dedicata agli ipovedenti.

Alzate, in biblioteca arrivano i libri per ipovedenti

Una nuova sezione in biblioteca dedicata a persone con disturbi della vista. Anche la biblioteca «Alciato» aderisce al progetto «Leggere facile, leggere tutti» della società Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. Onlus di Treviso, che ha l’obbiettivo di diffondere l’abitudine alla lettura tra persone con alterazioni o ridotte capacità visive: ipovedenti e dislessici, ma anche persone anziane con problemi di vista.

Il progetto propone l’inserimento nel patrimonio librario di opere rielaborate e stampate a caratteri ingranditi, anche con font atti a facilitare la lettura a persone affette da dislessia, e in formato audio per persone non vedenti, nell’intento di avvicinare alla lettura un’utenza a rischio di emarginazione nell’ambito della circolazione delle informazioni e della cultura.

Un’iniziativa nel segno dell’inclusione e di diritto alla lettura cui la biblioteca «Alciato» aderisce e che ospiterà dunque volumi disponibili alla lettura facilitata. «Lo riteniamo un bel progetto, a cui abbiamo aderito con piacere – commentano dal Comune – L’attenzione ai temi delle persone diversamente abili è sempre alta da parte nostra e l’intento dietro a questa iniziativa è proprio garantire il diritto alla lettura da parte di tutti. Il patrimonio librario della biblioteca è periodicamente implementato e anche l’adesione a questo progetto va anche in questa direzione. Ringraziamo Bii Onlus per la donazione».