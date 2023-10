Alzate Brianza: spacciatore fermato con 7 grammi di cocaina, arrestato

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, i militari del Nor – Aliquota Radiomobile durante un controllo nel territorio di Alzate Brianza, nelle vicinanze del centro anziani, hanno proceduto al controllo e al successivo arresto di un 50enne pluripregiudiato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I dettagli

Il 50enne, in seguito alla perquisizione veniva trovato in possesso di 7,3 grammi di cocaina già preconfezionata, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento e 170 euro in contanti.