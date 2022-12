Alzate premia le sue eccellenze: c'è la Festa dello Sport con ospite Meo Sacchetti. L'appuntamento è per questa sera, martedì 20 dicembre 2022.

La manifestazione è in programma per questa sera, martedì 20 dicembre 2022, al Palazzetto dello sport di via Girola: ritorna la tradizionale Festa dello sport in cui l'Amministrazione comunale assegna riconoscimenti ad atleti e dirigenti che nell'anno corrente si sono distinti per i loro meriti sportivi. Ospite speciale della serata sarà Meo Sacchetti (nella foto), ex cestista e head coach della Pallacanestro Cantù. Il campione presenterà il suo libro "Il mio basket è di chi lo gioca", intervistato da Edoardo Ceriani, presidente Panathlon Como.

Seguirà premiazione di atleti e dirigenti, e al termine, rinfresco e scambio di auguri. La serata è patrocinata da Coni e Panathlon, organizzata con la collaborazione di Pallacanestro Cantù, biblioteca comunale "Alciato" e Libreria Torriani di Canzo e con il contributo di Fondazione Cariplo. Tutta la cittadinanza è invitata.