Amadeus fa tappa a Bregnano con degli amici per un pranzo da Rocky

Amadeus fa tappa con degli amici a Bregnano per un pranzo da Rocky.

E’ entrato come un normale cliente. Ha pranzato, riso e scherzato come tutti gli altri. La sua presenza al bar trattoria Rocky, però, non è passata inosservata. Tutti, compresi i titolari, hanno volto lo sguardo verso la porta d’ingresso quando qualche giorno fa ha varcato la soglia Amadeus. Con lui anche la moglie Giovanna Civitillo, il figlio 12enne Josè Alberto Sebastiani, e una coppia di amici con i loro figli.

