Quando talento, tenacia e determinazione si uniscono, i risultati e le soddisfazioni prima o poi arrivano: è quello che sta capitando a Silvia Cesana – in arte Sissi – giovane cantante meronese che dopo aver partecipato lo scorso anno a «X-Factor» ha inciso due singoli e ora è tra i venti concorrenti di «AmaSanremo», trasmissione condotta da Amadeus che permetterà ai partecipanti di tentare la scalata verso il prestigioso palco di Sanremo.

AmaSanremo Silvia Cesana protagonista da Merone

Cinque appuntamenti in onda su Rai1 e Radio2 dal 29 ottobre al 26 novembre, in cui i giovani concorrenti avranno la possibilità di farsi conoscere e apprezzare: dieci di loro saranno selezionati per la finalissima di Sanremo giovani del 17 dicembre in diretta su Rai1 dal teatro del Casinò della nota città ligure. La competizione permetterà poi a sei artisti di approdare direttamente alla sezione «Nuove Proposte» del Festival 2021, a cui si aggiungeranno due artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Venerdì 5 marzo, giorno della penultima puntata del Festival di Sanremo, sarà decretato il vincitore della categoria «Nuove Proposte».

