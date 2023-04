Ambulatorio Il Sorriso, grazie all’impegno della responsabile Angela Bartesaghi, assessore e infermiera in pensione (nella foto), continuano ad aumentare i servizi per la comunità, e in particolare nell’ambito delle visite per la prevenzione del tumore al seno.

Ambulatorio Il Sorriso, aumentano i servizi all'insegna della prevenzione

Da metà maggio sarà infatti in servizio la dottoressa Alessandra Borgo, biologa nutrizionista che dal 2011 al 2020 ha lavorato presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in progetti di prevenzione oncologica riguardanti il tumore al seno e la dieta anti-infiammatoria per il tumore al polmone. E’ attualmente libera professionista e collabora con Lilt Milano, Monza e Brianza e Air in attività di divulgazione nelle aziende, comuni e scuole. Il medico si occupa dell’elaborazione di piani alimentari adatti a adulti e bambini in età non pediatrica, in situazioni fisiologiche e non: dall’alimentazione femminile nelle diverse fasi di vita; alimentazione in soggetti con patologie di varia natura (problematiche cardiovascolari, dislipidemie, tumori, malattia da reflusso gastro-esofageo, colon irritabile; alimentazione in persone con allergie o intolleranze e alimentazione per sportivi non professionisti.

La dottoressa Borgo riceverà su appuntamento all’ambulatorio Il Sorriso: 3387206346 o alessandra_borgo@hotmail.it.