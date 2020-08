Amedeo e Ludovico La Fragola, 18 anni, residenti a Faloppio, hanno raggiunto entrambi la valutazione massima all’esame di Stato sostenuto all’istituto «Terragni» di Olgiate.

Amedeo e Ludovico gemelli da 100 alla maturità

«Ho frequentato lo scientifico ordinario – spiega Amedeo – Sono arrivato alla maturità con 55 crediti, quindi sarei stato soddisfatto se avessi raggiunto un voto intorno al 90. Sono rimasto molto sorpreso del 100: penso che i professori abbiano voluto premiare il percorso di crescita che ho intrapreso soprattutto nel triennio». Ludovico ha scelto il linguistico, progetto «EsaBac» per il conseguimento del doppio diploma italo-francese. «Partivo da 57 crediti e speravo di raggiungere un voto alto, che è arrivato. Al momento della discussione ero tranquillo, nonostante la preoccupazione che accompagna tutte le esperienze nuove, ma la commissione ci ha messo a nostro agio». Ludovico ha discusso il suo elaborato in inglese, materia di indirizzo, il 19 giugno: seguendo la traccia assegnata alla classe, relativa all’analisi di autori che trasmettono un sentimento universale a partire da un momento storico, ha scelto Blake, Huxley, Pascoli e Montale. Amedeo, il 23 giugno, si è concentrato su matematica e fisica, argomentando teoremi e possibili soluzioni di un problema.

Lezioni a distanza

«Durante l’emergenza Covid-19 – afferma Ludovico – le lezioni a distanza ci hanno permesso di mantenere un contatto con docenti e compagni, anche se in modo diverso». Concorde Amedeo: «Nonostante le difficoltà tecniche iniziali, abbiamo imparato molto dal punto di vista dei contenuti e abbiamo svolto tanti esercizi per capire meglio, ma ci è mancata la relazione personale». La famiglia La Fragola, composta da papà Vincenzo, mamma Orietta Colnaghi, quattro fratelli e due sorelle, ha permesso ai gemelli di non sentire la solitudine durante la quarantena. Abitare in una zona verde ha ulteriormente giovato. «La linea sovraccarica ogni tanto saltava – raccontano – E qualche volta abbiamo dovuto “prenotare” un locale della casa per affrontare le interrogazioni senza interruzioni. Ma siamo fortunati perché i nostri genitori ci hanno sempre sostenuto nelle scelte e valorizzato per i risultati».

L’università

Il loro percorso formativo proseguirà sulla strada già tracciata. «Ho svolto l’alternanza scuola-lavoro nella ditta “Radio Motive” di papà – afferma Amedeo – Mi è piaciuto entrare a contatto con il mondo delle certificazioni dei dispositivi elettronici. Sto cercando il percorso di ingegneria al Politecnico più adatto a me». Ludovico ha già scelto Scienze linguistiche e Relazioni internazionali alla Cattolica. «In terza ho partecipato allo scambio culturale a Marsiglia – dichiara – In quarta alla vacanza organizzata dal liceo ad Antibes. Questa facoltà mi permette di unire la passione per le lingue alle scienze politiche».

Calcio, oratorio e camp

Durante l’estate, oltre a giocare a calcio e a frequentare l’oratorio, Ludovico vorrebbe aiutare studenti nei compiti e fare traduzioni per la ditta di papà, mentre Amedeo è in cerca di camp dove collaborare come animatore. La festa per i diplomi è in programma in occasione del compleanno della mamma. Parteciperà pure la fidanzata di Ludovico, Chiara Testoni, anche lei diplomata quest’anno con 100 al «Terragni», indirizzo Marketing. «Un ringraziamento va ai nostri insegnanti che ci hanno fatto crescere come studenti e come persone – sostiene Ludovico – Grazie in particolare alla “prof” di italiano Teresa Gangemi e di inglese Maria Luisa Neri». Amedeo aggiunge: «Ringrazio le maestre della primaria di Uggiate che, per prime, ci hanno dato insegnamenti preziosi. E grazie ai miei docenti, tra cui Fulvia Vercellini, per avermi aiutato a migliorare».

