Amianto abbandonato nei campi ad Alzate

Amianto abbandonato nei campi: è la situazione segnalata ad Alzate nei giorni scorsi.

La segnalazione pervenuta da alcuni cittadini nei giorni scorsi riguarda l’abbandono di un’abbondante quantità di amianto ad Alzate, in un’area verde nella frazione di Mirovano. Nello specifico, l’amianto, in grandi quantità, sarebbe stato sversato irregolarmente lungo il sentiero che dal soprannominato “punt da Cesar” si snoda verso Brenna, dunque al confine tra Alzate e Brenna. L’abbandono di amianto, oltre a essere reato, è molto pericoloso: è infatti risaputo come l’eternit, ancora più pericoloso se spezzato, sia cancerogeno e possa provocare tumori del polmone e mesoteliomi.