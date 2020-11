Amici di Monsignor Pirovano, assemblea ordinaria on line

L’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano convoca la propria assemblea ordinaria per l’anno 2020: in prima convocazione lunedì 23 novembre alle 7, in seconda convocazione martedì 24 novembre alle 21.

Amici di Monsignor Pirovano, l’assemblea on line

All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, l’integrazione dei membri del Consiglio direttivo, varie ed eventuali.

A norma dell’articolo 13 dello Statuto sociale, possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; possono esprimere il voto tutti i soci ammessi all’Assemblea; ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega, ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Data l’emergenza sanitaria, l’assemblea si terrà in modalità telematica mediante l’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams. Ogni socio abilitato alla partecipazione troverà il link per collegarsi riportato in calce alla lettera di convocazione.