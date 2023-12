Ampliamento della scuola primaria di via San Gerardo, firmato il contratto

Il sindaco di Olgiate Comasco definisce la novità come una strenna natalizia per gli alunni olgiatesi.

Firmato il contratto

Nella giornata di lunedì 18 dicembre c'è stata la firma del contratto con la Crt Group Srl nella sede del Comune, alla presenza del segretario generale Antonella Petrocelli e del responsabile dell'Ufficio Tecnico Francesco Gatti. L'azienda ha vinto la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova mensa scolastica e dell'ampliamento della scuola primaria "Vittorino da Feltre", situata in via San Gerardo.

Il progetto

Come precisa il primo cittadino Simone Moretti, "il progetto sarà sviluppato in partnership con lo studio DVisionArchitecture.

Il Comune di Olgiate Comasco è consapevole dell'importanza di garantire agli studenti un ambiente scolastico adeguato e funzionale e ha colto l'opportunità offerta dal Pnrr per partire con questo ulteriore progetto scolastico e contribuire al risanamento del patrimonio immobiliare".

Mensa e spazi per la didattica

L'ampliamento è finalizzato a garantire finalmente una mensa e ulteriori spazi all'interno del plesso scolastico: la nuova ala verrà costruita occupando una parte del giardino della "Vittorino da Feltre". Costo stimato dell’opera: 1.190.000 euro. Una scelta che, in sede di Consiglio comunale, aveva suscitato critiche da parte della minoranza, cui lo stesso sindaco aveva replicato sottolineando la condivisione della scelta con l'istituto comprensivo di Olgiate Comasco.