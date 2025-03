Ampliamento della scuola primaria, strada ancora aperta al traffico viabilistico

Per l'ampliamento della scuola primaria "Vittorino da Feltre", a Olgiate Comasco, iniziate le operazioni di posa della recinzione di cantiere.

L'ampliamento

L’intervento del Comune riguarda la costruzione della nuova ala del plesso di via San Gerardo. Un edificio che verrà "innestato" sacrificando una porzione del giardino. Circa 500 mq, equamente suddivisi tra il piano interrato e quello superiore. Importo previsto: 1.830.000 euro, in parte coperto da 498.000 euro di contributo garantito tramite risorse del Pnrr.

Il cantiere

L'inizio dei lavori era annunciato per la giornata odierna, lunedì 10 marzo. E in effetti le prime operazioni sono iniziate, con la posa delle recinzioni di cantiere e la chiusura della rampa di accesso alla scuola primaria.

L'ordinanza di chiusura di via Silvio Pellico, ma oggi strada ancora aperta

L’affidamento dei lavori alla società "Crt Group" di Borgomanero (Novara), con l’inizio dell’intervento previsto per oggi ha reso necessaria la modifica alla viabilità nella zona interessata dal cantiere. Come da ordinanza della Polizia locale, annunciata a partire da oggi e fino al 16 gennaio 2026 la chiusura al traffico via Silvio Pellico. Ma al momento la strada rimane transitabile e ancora non è stata posata segnaletica per evitare il passaggio dei veicoli. Nell'ordinanza, infatti, si fa riferimento al transito consentito, da via San Gerardo a via Silvio Pellico, ai soli residenti in via Silvio Pellico.