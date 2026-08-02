Amt, cambiano orari e sedi: tutte le novità. Ad Asso riprende l’attività medica, a Sormano prosegue con un nuovo dottore.

Importanti novità

Novità importanti per quanto riguarda la sanità: a partire da lunedì 3 agosto entreranno in vigore i nuovi orari e sedi per gli Ambulatori Medici Territoriali (Amt) dell’Asst Lariana. In particolare, riprenderà l’attività medica ad Asso, proseguirà a Sormano con un nuovo medico e rimarranno invariati i servizi nei comuni di Barni e Lasnigo. Tutti gli accessi agli ambulatori avvengono esclusivamente su appuntamento, contattando il numero 031 6337926 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Orari e sedi

Questi gli orari e le sedi: lunedì a Sormano, in via Trento e Trieste 14, dalle 15 alle 19; martedì 8-11 a Lasnigo (via Fioroni 7) e dalle 14 alle 18 in via Matteotti 66 ad Asso; mercoledì mattina a Barni (via Bricchi 13) dalle 8 alle 11 e a Sormano dalle 15 alle 19; giovedì ad Asso dalle 14 alle 18 e venerdì nella Casa di Comunità di Ponte Lambro dalle 15 alle 19. Qui per altro è attivo un ulteriore Ambulatorio Medico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 accessibile sempre tramite prenotazione telefonica allo stesso numero.