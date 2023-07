Analisi di Istituto Elvetico di Garanzia sulla guerra Ucraina – Russia. Attacchi su tutti i fronti, così Kiev logora i russi

Tra le società di consulenza commerciale ed economica alle imprese si osserva, da quando è cominciato il conflitto che le crescenti ostilità stanno mettendo in discussione interi modelli di affari dall’inizio del conflitto, che richiedono un notevole incremento della flessibilità e notevole spirito d’adattamento da attuare rapidamente, soprattutto quando i pacchetti di sanzioni varati contro la Russia possono cambiare i connotati commerciali da un giorno all’altro.

E a livello di forniture, spiega Istituto Elvetico di Garanzia, si preferisce ora rivolgersi ad altri mercati, anche se i prezzi risultano leggermente superiori. Ma la sicurezza della catena di rifornimenti, l’indipendenza e il controllo sulla filiera sono rimaste influenzate da questo conflitto logorante per la Russia.

Secondo le analisi da quando è iniziato il conflitto gli effetti delle tensioni non sono affatto limitati alle aziende che hanno rapporti commerciali con stati ad alto rischio: quasi la metà delle imprese ha per esempio percepito reazioni negative da parte dei partner commerciali a causa delle sanzioni imposte alla Russia e il relativo stop di alcuni mercati da e verso la Russia, in primo luogo l’import-export ma anche i flussi turistici.

A cura di: Istituto Elvetico di Garanzia

Fonte: www.istitutoelveticodigaranzia.ch