Anatra attaccata da un cane al Segrino: salvata dai volontari Enpa di Monza

Trasferta nel comasco, a Eupilio, sul lago del Segrino, per i volontari dell’Enpa di Monza, protagonisti sabato scorso del recupero di un esemplare maschio di anatra muta.

Benché ferita gravemente, probabilmente da un cane lasciato libero, l’anatra aveva ancora energie per sfuggire alla cattura. Solo dopo una mezz’ora di tentativi infruttuosi, la volontaria Juliet, con la preziosa collaborazione di un gruppo di volenterosi cittadini che Enpa ringrazia per la sensibilità, è riuscita nell’impresa.

L’animale è stato trasferito nel rifugio monzese ed è stato curato e medicato dagli specialisti del Centro veterinario di Cologno Monzese che hanno dovuto applicare numerosi punti di sutura all’altezza del posteriore, dove l’anatra ha subito l’aggressione e confermato che le profonde ferite sono state provocate sicuramente da un cane. Adesso l’anatra sta meglio ed è andata ad allargare la numerosa famiglia di animali da cortile che già popolano il rifugio dell’Enpa. Quando sarà del tutto guarita potrà essere liberata nel suo amato lago dove

c’è una nutrita popolazione di volatili, selvatici e non.

ENPA denuncia ancora una volta “la pessima abitudine di proprietari irresponsabili che, in barba alle normative, lasciano liberi i propri quattrozampe. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, in particolare se si tratta di razze da caccia, come labrador, golden o bracchi, o comunque con un istinto predatorio ben sviluppato, soprattutto in prossimità di specchi d’acqua, popolati da numerose specie di uccelli acquatici. Anatra muta e anatra bianca, tra l’altro, sono più pesanti e più goffe delle anatre selvatiche, quindi più vulnerabili e più frequentemente possono diventare un facile bersaglio per i predatori, cani compresi”.