Anche Albavilla è Covid-free: lo ha comunicato alla cittadinanza il sindaco Giuliana Castelnuovo.

Anche Albavilla è Covid-free: l’annuncio del sindaco

Ad Albavilla non ci sono più cittadini positivi al coronavirus. La bella notizia è stata comunicata dal primo cittadino nei giorni scorsi attraverso il bollettino sul sito istituzionale del Comune e tramite i canali social: in paese non ci sono più pazienti positivi al Covid e anche tutti i malati all’interno della Rsa sono guariti.