Anche Como a “Fa’ la cosa giusta! 2020”: la fiera nazionale degli stili di vita sostenibili FOTO

Alla fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili di Milano, “Fa’ la cosa giusta!”, ci sarà anche Como.

Dal 6 all’8 marzo 2020, torna l’appuntamento con Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, che quest’anno giungerà alla sua diciassettesima edizione e si terrà a fieramilanocity. Centinaia di espositori e un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni, a ingresso gratuito per tutti i visitatori. Dalla provincia di Como saranno molte le realtà che verranno ad animare la fiera, nelle sue numerose aree espositive.

Per la prima volta, dal capoluogo nella sezione Cosmesi Naturale e Biologica, arriva Green Tribu, shop online “plastic-free” e “zero waste” ideato da una famiglia franco-americana che vive in Italia da oltre 10 anni. Propone alternative eco-sostenibili, dai prodotti di bellezza alle soluzioni per la casa: dentifricio in compresse Georganics di carbone attivo, eucalipto o menta, deodorante e shampoo solido, spugna abrasiva in fibra di cocco o di luffa. Inoltre per ogni ordine, si impegna a piantare un albero, attraverso One Tree Planted, organizzazione non profit focalizzata sulla riforestazione globale.

Le novità

Tra le novità di quest’anno, da Lambrugo nella sezione Turismo Consapevole e Percorsi, arriva WalkApp, app dove è possibile trovare manifestazioni podistiche, trekking estivo, gite in bicicletta, nordic walking, eventi internazionali, e tutti quelli organizzati dal Comitato Territoriale di Como, Lecco e Sondrio. Ha una grafica intuitiva e immediata, con le principali informazioni organizzative: calendario degli eventi, locandina, servizi offerti, accessibilità, contatti, e la descrizione dei percorsi. Inoltre possiede un GPS integrato che guida verso il punto di ritrovo e segue lungo il tracciato, fornendo indicazioni sui punti di interesse della zona, con foto e descrizioni.

Da Limido Comasco nella sezione Mangia come Parli, torna il Birrificio Italiano, primo microbirrificio in Lombardia, diventato un nome noto nel panorama nazionale che all’estero. Nato dalla passione di Agostino, che fin da bambino sognava di fare la birra. Ai tempi dell’Università ha realizzato la sua prima cotta con orzo biologico maltato in casa,

lievito del pane e una damigiana, e nel 1996 ha aperto un brewpub. Tutte le birre sono crude, non pastorizzate, non filtrate e senza aggiunta di conservanti o altri additivi, forti o leggere, chiare, ambrate o scure, amare o dolci, con materie prime selezionate personalmente.

Da Caslino al Piano nella stessa sezione avremo anche Eden Bio, produttori di pane realizzato esclusivamente con lievito madre, che ha un processo di lievitazione fino ad oltre 18 ore, e altri prodotti da forno contenenti ingredienti naturali di primissima qualità. Utilizza anche grani e farine “alternative” e produce pani a basso contenuto di sale, specifici per diverse esigenze, tutti certificati Bioagricert.

Da Lomazzo nella sezione Critical Fashion, non può mancare Bamboo Style, azienda che disegna, produce e realizza foulard, parei, sciarpe in fibra naturale di bambù ed eucalipto: prodotti ecologici e sostenibili a tinta unita o con varie fantasie.

Dal capoluogo nella sezione della moda sostenibile, torna Zig & Zag Handmade, realtà che propone magliette e accessori per bambini realizzati con applicazioni di stoffe colorate, cucite a mano. Body, bavaglini, accappatoi 0-12 mesi, berretti, bustine per l’asilo e tanto altro.

Da Maslianico, nella stessa sezione, torna La Nana Sartoria, piccola realtà creativa e indipendente che propone capi realizzati con scarti di aziende locali, per un abbigliamento unico e originale.

Equilibrium, da Cantù, è una linea di abbigliamento e accessori raffinata e ironica, caratterizzata da un’accurata scelta di tessuti e materiali, tra cui bozzoli di bachi da seta.

Fa’ la cosa giusta! 2020

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo

fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4

viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano

(Metropolitana M5, fermata Portello)

INGRESSO GRATUITO