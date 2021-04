Oltre 200 iscritti al gruppo Facebook, tanti volontari e strade sempre più pulite. Continua a gonfie vele il percorso del gruppo “Demas da fa”, creato dal cabiatese Valentino Nobile che, stanco di vedere le strade del territorio sempre sporche, ha deciso di scendere in campo in prima persona con pinze e sacchi per ripulirle dai rifiuti, aprendo poi l’importante e bel progetto anche a tanti altri volontari.

Anche oggi i volontari di “Demas da fa” puliscono le strade marianesi

Dopo una prima uscita con solamente qualche volontario, Valentino ha ricevuto tantissime adesioni all’iniziativa, dando vita ad altre due uscite con oltre 20 volontari e ne ha in programma una nuova proprio oggi, sabato 1° aprile. “Non ci fermiamo neanche nel weekend di Pasqua – racconta Valentino Nobile – Come nelle precedenti uscite, si potrà raccogliere rifiuti in piccoli gruppi, segnalandomi le strade del Comune di mariano o di quelli limitrofi che ognuno vuole pulire”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 3 aprile 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui