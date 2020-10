Ancora allerta meteo: attesi rovesci e precipitazioni in Lombardia

In arrivo un nuovo fronte perturbato: a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre 2020, attese nuove precipitazioni in Lombardia. Nel Comasco attenzione in particolare alla situazione del Lago di Como (QUI I DETTAGLI).

Momentanea cessazione dei fenomeni

Nelle ultime 18 ore abbiamo assistito ad una cessazione (in alcuni casi attenuazione) delle precipitazioni, grazie all’afflusso di aria più asciutta e fredda associata all’appena menzionato vortice. Nuove precipitazioni si sono registrate specialmente sulla Vachiavenna con valori perlopiù tra 10-20 mm, assenti o molto scarsi gli apporti sul resto di Alpi e Prealpi, assenti in pianura e sull’Appennino. La ventilazione tende a rimanere forte di provenienza meridionale solo sulle creste alpine e sul crinale appenninico, su quest’ultimo con raffiche tra 70 – 110 km/h. Nelle prossime ore si conferma il passaggio di un nuovo fronte perturbato associato alla medesima area depressionaria in lentatraslazione verso est.

In arrivo nuove precipitazioni

Nel dettaglio, nel pomeriggio di oggi 4 ottobre 2020 ripresa ed estensione delle precipitazioni possibili su tutto il terriorio regionale. Fenomeni a carattere di rovescio e occasionalmente di temporale su pianura, Appennino e Prealpi. Sulla pianura e sull’Appennino i fenomeni tenderanno ad assumere carattere sparso e ad esaurirsi entro le prime ore della notte, mentre sui rilievi alpini e prealpini risulteranno più diffusi, continuando gradualmente più attenuati fino alla mattinata di domani, lunedì 5 ottobre 2020.

Le cumulate di pioggia

Riguardo alle possibili cumulate di pioggia, si conferma una forbice tra 20 e 50 mm su Alpi e Prealpi, seppur rimanga incertezza sul posizionamento di rovesci più insistenti che potrebbero interessare nuovamente i settori alpini e prealpini centro-occidentali, dove saranno quindi possibili valori anche superiori e fino a 60-80 mm. Cumulate generalmente inferiori ai 20 mm sui restanti settori.

Ventilazione in rinforzo

La ventilazione subirà un sensibile ma rapido rinforzo proveniente da sud su Appennino e settori prealpini occidentali esposti alla pianura, con raffiche fino a 50-70 km/h. Attenuazione nel corso della notte su lunedì 05/10. Quota neve nel pomeriggio intorno ai 2000 metri, in discesa durante la sera sin verso i 1700-1800 metri.