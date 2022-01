Ancora code in auto per chi deve effettuare un tampone: a Cantù fila fino a via Mentana

le difficoltà

Lunghi tempi di attesa per poter effettuare il test.

Ancora code in auto per chi deve effettuare un tampone Covid.

Ancora code in auto per chi deve effettuare un tampone

Dalla settimana di Natale è corsa al tampone a causa dell'alta virulenza della variante Omicron che ha portato migliaia di contagi, fortunatamente tra i vaccinati con sintomi estremamente lievi. Non solo nelle farmacie, dove è possibile effettuare i test rapidi, ma anche ai punti drive-through organizzati da Asst Lariana ai quali possono accedere coloro che hanno sintomi o hanno avuto un contatto stretto con un positivo o ancora devono uscire dalla quarantena e hanno bisogno di un test che certifichi che si sono negativizzati.

Anche questa mattina, lunedì 3 gennaio 2021, una lunga coda di auto ha invaso non solo via Caduti di Nassiriya a Cantù ma anche la successiva via Mentana. La coda arriva fino alla zona della supermercati e a dirigere il traffico ci sono due agenti della Polizia locale alla rotonda prima del centro tamponi.

LE IMMAGINI