Dopo Cantù e Mariano Comense, è la volta del capoluogo. Proseguono da parte della Questura di Como i controlli nelle scuole superiori per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole della provincia.

Ancora controlli antidroga nelle scuole superiori: sanzionato un 15enne a Como

Nella mattinata di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, la Questura di Como ha impiegato 9 operatori di Polizia, coordinati dalla Squadra Mobile, due unità cinofile della Polizia di Stato di Milano, quattro unità dell’Ufficio di Gabinetto e un'unità operativa della Polizia Scientifica, idonea ad esaminare tramite il narcotest, eventuali sostanze stupefacenti rinvenute.

Sono state controllate tre scuole del centro di Como e soltanto in una di esse il cane antidroga dell’unità cinofila della Polizia di Stato ha trovato sostanza stupefacente. Nello specifico, a un ragazzo di 15 anni originario di Varese e residente a Guanzate, è stata trovata addosso una confezione del peso lordo di 1 grammo di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane sanzionato amministrativamente per la violazione in materia di stupefacenti, per essere poi contestualmente affidato al preside dell’istituto in quanto minorenne. La Questura di Como ha annunciato che proseguirà nelle prossime settimane con altri servizi dedicati al fenomeno.