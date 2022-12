Ancora ladri acrobati in via La Valle e via per Cascina Amata

Non si fermano i topi d'appartamento, neppure a due giorni dal Natale. Nella serata di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, ancora furti e tentativi di effrazione a Mariano Comense. La zona bersagliata, ancora una volta, è quella che comprende la via La Valle e la via per Cascina Amata. Almeno due gli episodi che si sono verificati ieri sera con il calar della sera.

"Intorno alle 19.30, al massimo le 19.45, abbiamo sentito qualche rumore provenire dal balcone sopra il nostro, ma sul momento abbiamo pensato fosse la famiglia che abita sopra di noi che stava sistemando qualcosa - ha spiegato Renato Meroni, residente in una palazzina a due piani in via La Valle - E invece poco dopo la signora del secondo piano è scesa a chiamarci, molto spaventata, perché i ladri erano entrati nel suo appartamento".

Da quanto è stato possibile ricostruire i ladri sono passati dal balcone di Meroni, si sono arrampicati su un locale magazzino e hanno fatto leva per arrivare al balcone del secondo piano dove sono entrati da una finestra. "Abbiamo capito il percorso che hanno fatto perché ci sono ancora tutte le impronte infangate delle scarpe sui muri esterni - ha aggiunto Meroni - Ieri sera abbiamo prontamente chiamato i Carabinieri che sono arrivati immediatamente. Da loro abbiamo saputo che poco prima c'era stato un altro furto in via per Cascina Amata".