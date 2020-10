Ancora lavori in via Plinio: è stato avviato in settimana il cantiere lungo la strada del centro di Erba: l’ennesimo verrebbe quasi da dire, se non fosse che questa volta dovrebbe essere l’ultimo e ridare finalmente ai residenti una strada completamente riqualificata.

Ancora lavori in via Plinio a Erba: circolazione e sosta vietate fino al 30 ottobre

Martedì hanno preso il via gli interventi di riqualificazione in via Plinio che comprenderanno l’allargamento del marciapiede sul lato destro della strada, il rifacimento della segnaletica dei parcheggi e il posizionamento di una quindicina di piante che andranno ad abbellire il centro città. Infine saranno posate le nuove caditoie e si provvederà ad asfaltare la strada.

Proprio per via dei lavori in corso è stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta lungo la via Plinio sino al prossimo 30 ottobre.

