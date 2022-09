Ancora motocross fuori legge nel cantiere di Pedemontana a Lentate sul Seveso: sette giovani denunciati per invasione di terreni.

Ancora motocross nell'ex campo base di Pedemontana: denunciati 7 ragazzi

Dopo l’intervento di fine agosto, anche nello scorso fine settimana, in seguito a una nuova denuncia sporta dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso hanno identificato e denunciato 7 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tra cui 4 ragazze, che sono stati colti a Lazzate in via Fratelli Rosselli all’interno dell’area recintata dell’ex campo base del cantiere utilizzato durante le fasi di realizzazione dell'autostrada.

I giovani sono quasi tutti residenti in provincia di Como (Senna Comasco, Cavallasca, Cantù, Capiago Intimiano) tranne uno residente in Brianza (Misinto). Gli stessi sono stati colti mentre assistevano alle pericolose manovre che altri ragazzi stavano effettuando con le rispettive moto e ciclomotori. Nella circostanza, i giovani centauri sono riusciti a dileguarsi percorrendo vie di fuga sterrate e attraversando i varchi aperti nella recinzione. Sul conto degli stessi sono in corso accertamenti volti all’identificazione.

L’area è la stessa dove il 12 marzo scorso si è verificato l’incidente mortale di uno studente 16enne di Cermenate ed è da tempo stata segnalata quale teatro di pericolose manovre fuoristrada da parte di giovani centauri, spesso incuranti, oltre che della proprietà altrui, anche delle insidie nascoste nell’area di un ex cantiere, non idonea per attività motociclistica.