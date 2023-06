Sono comparse ancora le scritte anarchiche che da alcune settimane continuano ad imbrattare muri e monumenti della città di Erba. Ieri, mercoledì 22 giugno 2023, ad essere colpito dalla vernice anarchica è stato il "tempietto" barocco del parco comunale Majnoni, a pochi passi dal Palazzo Municipale. L'ennesimo episodio dopo gli insulti al politico locale Eugenio Zoffili, il quale ha voluto esprimere il proprio sdegno anche per l'ultimo di questi atti.

Ancora scritte anarchiche a Erba, Zoffili (Lega): "Galera per questi criminali"

"Nuove scritte anarchiche sono apparse a Erba sul 'tempietto' barocco del parco comunale Majnoni, a pochi passi dal Palazzo Municipale. In questo caso ignoti, di fianco al simbolo dell’anarchia, hanno vergato con vernice rossa anche la sigla di una pistola, la P38, nota per essere stata utilizzata negli anni Settanta dalle organizzazioni terroristiche di stampo brigatista che insanguinarono in quel triste periodo il nostro Paese".

"A corredo, ci sono una serie di scritte che si ricollegano ai cinque episodi avvenuti negli ultimi mesi, durante i quali la nostra città è stata colpita da analoghi violenti atti criminali anche con minacce di morte al mio indirizzo. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e le Autorità preposte che si stanno adoperando con grande professionalità per risalire agli autori delle scritte: sono sicuro che consegneranno presto alla Giustizia questi criminali, per i quali l'unica destinazione dev'essere la galera".