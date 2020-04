Ancora un incendio canna fumaria: intervento dei pompieri a Cantù.

Questa mattina, martedì 21 aprile 2020, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire d’urgenza a Cantù, in via Adige, per il principio d’incendio del camino di una palazzina. Sul posto si sono recate due squadre, una dal distaccamento di Cantù e l’autoscala dalla sede centrale di via Valleggio a Como.

I pompieri hanno quindi raggiunto il tetto della palazzina a tre piani con l’ausilio dell’autoscala e sono riusciti a domare le fiamme all’interno del comignolo. Fortunatamente l’incendio non ha fatto in tempo a propagarsi alla struttura e non ha procurato feriti tra i residenti.