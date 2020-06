Ormai non si contano più gli incidenti alla rotonda dell’Iper di Grandate. Anche oggi, 17 giugno 2020, alle 19.15 c’è da registrare un impatto tra veicoli.

Ancora un incidente alla rotonda dell’Iper di Grandate

Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra di Como e l’automedica che hanno soccorso due persone. Per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico sono arrivati anche i Carabinieri di Cantù. Una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna.

Troppi incidenti… In attesa dei lavori

Come abbiamo scritto sabato sulle pagine del Giornale di Cantù, sull’area vige una convenzione tra Comune di Grandate, Comune di Casnate con Bernate e Provincia di Como per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza. L’accordo di programma, siglato nel giugno 2018, prevede la realizzazione di una nuova maxi rotatoria davanti all’Iper di Grandate, all’incrocio con via Catelli e via Leopardi. Ma non solo, per un costo complessivo di circa 1 milione e 150.000 euro, tra finanziamenti pubblici e privati, sono previsti anche marciapiedi e percorsi ciclopedonali, parcheggi interni e altre opere stradali con un miglioramento complessivo della viabilità. Una vera e propria messa a nuovo e soprattutto in piena sicurezza di una sezione urbana che al momento presenta più di una problematicità, dovuta sia a una rotatoria, che a differenza della maggior parte di quelle attualmente presenti, garantisce la precedenza alle auto che provengono dalla strada a maggiore scorrimento, ovvero la provinciale, sia alla totale assenza di percorsi per pedoni e biciclette.

Cosa è accaduto alla convenzione?

Fabio Altieri, capogruppo di “Semi di grano”, ha spiegato: “Il tema è emerso anche durante il Consiglio comunale del 30 maggio. I lavori sono in forte ritardo, era stata indicata la data del 10 maggio 2019 per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza. Una data che ora sembra essere stata inserita senza alcuna finalità pratica, a distanza di un anno non si è ancora visto nulla”. Prosegue: “È tutto bloccato. Gli incidenti sono parecchi. Sollecitiamo il Comune perché si attivi per avviare le procedure”.

Il sindaco: “La pianificazione prosegue”

Dal primo cittadino Alberto Peverelli arriva qualche rassicurazione: “La convenzione è tuttora in essere, la stiamo portando avanti con le realtà coinvolte per proseguire verso la realizzazione delle opere. Il termine indicato del 10 maggio 2019 non era vincolante”. Il sindaco conferma che l’attenzione sul tema non è venuta a mancare: “Anche in questi mesi di lockdown, la pianificazione è proseguita. Certi temi e progetti hanno sviluppi che purtroppo per questioni burocratiche non sempre sono immediati”.