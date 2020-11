Ancora un incidente in via Briantea: scontro tra auto e scooter

Ancora un incidente in via Briantea a Como: scontro tra auto e scooter.

Chiamata al 118 intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 20 novembre 2020, per un incidente all’angolo tra via Briantea e via Piadeni a Como. A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter. Nell’impatto è rimasto ferito, fortunatamente solo in modo lieve, un 18enne, poi trasportato per accertamenti in ospedale. Sul posto un’ambulanza della Cri di Como, un’auto medica e una volante della Polizia Locale di Como per i rilevamenti del caso.

Purtroppo non è la prima volta che in via Briantea avvengono incidenti simili. La strada è stretta e ci sono molti incroci con vie perpendicolari. Da tempo alcuni residenti segnalano la pericolosità della via e chiedono una nuova viabilità più sicura per auto, moto e soprattutto pedoni. Nulla è cambiato per il momento. “L’ennesimo incidente qui e nessuno fa nulla – commenta un residente, Federico Bertolina – Forse aspettano un morto”.

